Wir trafen uns am Bahnhof, fuhren per Sonderzug nach Wien und marschierten in einem 70.000 Menschen umfassenden Proteststrom zum Rathausplatz. Alles war neu und aufregend an jenem 15. Mai 1982: Abrüstung! Weltfrieden! Der grantige Bruno Kreisky warnte uns vor „Illusionen“. Doch wir saßen moralisch auf dem hohen Ross und waren uns sicher, ins Rad der Weltpolitik zu greifen. Als Achse des Bösen hatten wir die Nato, die USA und ein bisserl auch die Sowjetunion ausgemacht. Als Lausbub und Chefredakteur einer Schülerzeitung forderte ich vom amerikanischen Botschafter in Österreich, Theodore E. Cummings, die sofortige Änderung der US-Außenpolitik. In seitenlangen Briefen, eindrucksvoll drapiert mit dem Botschaftssiegel, erläuterte der Diplomat die geostrategische Lage und warb um Verständnis für die Nato-Nachrüstung in Europa. Ich blieb unnachgiebig. We agreed to disagree. So ist das, wenn man jung und im Besitz der Wahrheit ist und sich eine bessere Welt wünscht als die aktuell lieferbare.



An diese Zeiten muss ich denken, wenn ich heutige Protestformen beobachte. Denn so ungeduldig und radikal wir auch waren: Wir maßten uns nicht an, die Rechtsordnung beiseitezustoßen und uns in einen übergesetzlichen Notstand hineinzuphantasieren. Vielleicht waren wir nur die kleine Ausnahme, denn natürlich gab es auch damals schon außergesetzlichen Protest in allen Gewalt- und Radikalisierungsstufen, vom harmlosen Hainburg bis zum tödlichen Terror der deutsche RAF.



Die Grenzen verschwimmen schnell, wenn man erst einmal glaubt, sich an nichts mehr halten zu müssen. Deshalb sollten wir den Abgrund ausleuchten, vor dem wir womöglich heute schon wieder stehen. Jeder wie er will, und jeder auf eigene Faust: Das politische Faustrecht feiert fröhliche Urständ‘, auch in Demokratien. Klimakleber picken sich auf Autostraßen, Antidemokraten stürmen den US-Kongress, Impfgegner wollen die Regierung stürzen, „Reichsbürger“ horten Waffen. Man darf diese Gruppen keinesfalls einander gleichsetzen, denn es ist sicher nicht egal, für welche Ziele man kämpft. Aber allen gemeinsam ist die fehlgeleitete Selbstermächtigung, geboren aus dem Irrglauben, der Zweck heilige die Mittel.



Das tut er nicht. Wir brauchen dringend die Erneuerung des Grundsatzes, dass wir unsere Differenzen friedlich in geordneten Bahnen auf dem Boden des Rechtsstaats austragen. Das ist eine politische, vor allem aber eine pädagogische und kulturelle Aufgabe. Nur dann, wenn wir sie bewältigen, werden wir das Auseinanderbrechen des Ganzen verhindern.



Ernst Sittinger