Wenn man den letzten Meinungsumfragen glauben darf, hat sich die FPÖ wieder einmal in eine Größenordnung gebracht, die sie als potenziellen Koalitionspartner interessant macht - und zwar für ÖVP wie für SPÖ.

Zur gern verdrängten Erinnerung: Die SPÖ hat nie so große Berührungsängste gegenüber den Freiheitlichen gehabt, wie das manche ihrer Ideologen gerne hätten. Einmal war sie in einer regelrechten Koalitionsregierung mit den Freiheitlichen.

Immer wenn eine Annäherung der SPÖ an die Freiheitlichen möglich oder wünschenswert erscheint, mutiert die FPÖ in der öffentlichen Betrachtung ganz wundersam zu einer eigentlich ganz passablen Partei der Mitte, mit der man soziale Anliegen teilt. Auch in den Folgen der Ibiza-Affäre hat man überraschende Allianzen zwischen SPÖ und FPÖ gesehen. Herbert Kickl war dabei ein durchaus geschätzter Partner. Steht dagegen eine Koalition ÖVP/FPÖ auf dem Programm, sind die Freiheitlichen eine rechtsradikale bis faschistische Partei und eine Regierung mit ihnen heißt dann Rechtsblock oder so ähnlich.

Da die Freiheitlichen in manchen Umfragen sogar an erster Stelle stehen, wird nun das Schreckgespenst eines Bundeskanzlers Kickl an die Wand gemalt. Auch zu dieser Perspektive empfiehlt sich eine historische Betrachtung. Bei der Regierungsbildung zwischen der ÖVP und FPÖ an der Wende von 1999 zu 2000 hätten die Freiheitlichen den Kanzler beanspruchen können, weil sie die stärkere der beiden Parteien waren. Jörg Haider verzichtete darauf, aber nicht etwa aus einem Hang zu Selbstdestruktion, wie manche meinen, sondern aus einer klaren politischen Überlegung. Erstens hätte er keinen Koalitionspartner gefunden und zweitens glaubte er, die Regierung in Wien von Kärnten aus steuern zu können.

Ähnlich würde es heute Kickl gehen. Auch er könnte keinen Koalitionspartner finden. Und als Vizekanzler an der Seite der SPÖ könnte er sich seine große Sehnsucht erfüllen, die FPÖ als eine liberale Partei in Europa anerkannt zu sehen.

Hans Winkler lebt als Journalist in Wien.