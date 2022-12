Deutsche Polizeikräfte und Nachrichtendienste haben diese Woche eine Verschwörung von Reichsbürgern und anderen staatsfeindlichen Obskuranten zerschlagen. Von einem geradezu „historischen Putschversuch“ war in der Folge die Rede. Nun kann ständiges Hyperventilieren bekanntlich zu Schwindel bis hin zur Ohnmacht führen. Beides wenig hilfreich im Umgang mit ernsten Bedrohungen.

Die Frage ist also, ob mediale Schnappatmung gerechtfertigt ist? Kann ein hochbetagter Prinz mit Seidentuch, der nicht einmal Oberhaupt seiner eigenen Adelsfamilie ist, tatsächlich Herrscher eines künftigen, vierten, Deutschen Reiches werden? Genügen 25 Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, um eine der größten Demokratien Europas zu gefährden?

Die Antwort ist nein. Weder das Schwingen der deutschen Reichsfahne noch das Versenden lustiger Herzerl-Briefchen wie in unserer, operettenhafteren Version der Staatsverweigerer haben diese Sprengkraft.

Für Verniedlichung ist allerdings auch kein Anlass: Unter den Festgenommenen sind Vertreter der High Society ebenso wie ein Offizier einer militärischen Sondereinheit und eine Richterin und Ex-Abgeordnete mit Zugangspass zum Bundestag. Umsturzpläne wurden gewälzt, Waffen gehortet. Es gibt wenig Gefährlicheres als Idioten mit Zugang zu Waffen, die es sich in den Kopf gesetzt haben, ein Parlament zu stürmen, siehe Washington.

Österreichische Staatsverweigerer, rund 4000 davon gibt es, schicken Drohbriefe aus, tragen Missliebige in Schuldenregister ein und haben in der Vergangenheit das Bundesheer zu Umsturz und Verhaftung gewählter Volksvertreter aufgefordert. Es wurden aber auch schon bewaffnete „Marshalls“ mit Haftbefehlen ausgeschickt.

Solche Leute glauben – und die tun nicht nur so – dass die Bundesrepublik ein Vasallenstaat der Alliierten ist. Und Österreich ist auch nicht frei, das Original des Staatsvertrags liegt in Moskau und ein Hilfeersuchen an den großen Schutzpatron Wladimir Putin wurde bereits versendet. Obskur? Ja. Lustig? Nein. Und seit dem 24. Februar noch weniger. Demokratien wehren sich gegen solche Zumutungen mit rechtsstaatlichen Mitteln. Die Präsidentin des „Staatenbundes Österreich“ sitzt ihre zwölfjährige Haft ab. Auch der deutsche Prinz hat vorerst in einer Zelle Platz genommen, statt auf dem Thron.

Anlass zur Besorgnis gibt etwas anderes: Wenn gewaltbereite Putschisten plötzlich wie die Pilze aus dem Boden schießen, dann sind sie aus einem unsichtbaren oder konsequent übersehenen Myzel gewachsen: Abgehängte, Impfverweigerer, Modernisierungsverlierer, Menschen, die sich nicht wahrgenommen fühlen und sich vom Staat nichts mehr erwarten. Aber auch Privilegierte, die für den Staat nur noch Verachtung übrig haben.

Die Wahrheit ist, wir haben den Boden durch Vernachlässigung und Ignoranz selbst bereitet und das Feld den Verführern überlassen. Wegschauen ist keine Lösung, Hysterie auch nicht.