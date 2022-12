Leserbrief zu Denkzettel "Pfiati Gott!", 5. 12. und "Polemik um Gruß: ‚Unnötig wie ein Kropf‘", 6. 12.





Der politische "Saubermann" der SPÖ im ÖVP–Untersuchungsausschuss, Dr. Kai Jan Krainer, gibt als "Political Correctness-Vorgabe" seiner Partei an, wie in Zukunft zu grüßen ist: "Guten Tag!" Passt eigentlich auch gut zu den "ethischen Adventfeiern" in Leoben. Hoffentlich werden wir vor solchen zukünftigen, neuen politischen Handlungsträgern unserer Republik bewahrt. Sonst müsste man in Anlehnung des kürzlich verstorbenen österreichischen Volksschauspielers, Karl Merkatz, in der Rolle des "Mundl Sackbauer" formulieren: "Der Trog bleibt derselbe, nur die Schweine wechseln."

Mag. Dietmar Krausneker, Ilz





Weitere Leserbriefe zum Thema



Wie soll man grüßen?

Kai Jan Krainer, hat gefordert, den Gruß "Grüß Gott" zu verbieten. Die Aussage: In Wien sollte der Gruß "Grüß Gott" verboten werden – dieser Gruß hat schon Jahrhunderte überlebt, aber weil es so manchen in der SPÖ nicht gefällt, sollte dies verändert werden. Wie sollte man grüßen? – Guten Tag, Guten Abend, Servus, Hallo usw.

Wir werden uns diese Errungenschaft durch solche Parteien sicher nicht verbieten lassen, wir leben in einem christlichen Land, das uns und unsere Menschen jahrzehntelang geprägt hat.

Viktor Zenz, Pirching am Traubenberg







Reaktion?

So weit sind wir gekommen: Kreuze aus den Schulen entfernen, Adventfeiern als "ethisches Ritual" gestalten, von einem hochrangigen SPÖ-Politiker zurechtgewiesen werden, wenn man mit "Grüß Gott" grüßt. Damit können wir uns gut vorstellen, was wir von einer linken Regierung in Zukunft zu erwarten hätten.

Wo bleibt die Reaktion von der christlich-sozialen Partei und von der christlich gesinnten Presse zu dieser Entwicklung? Sehr traurig!

Willi Schönegger, Gleinstätten





Ein alter Witz

Geht ein Wanderer auf den Berg. Kommt einer von oben und sagt: "Grüß Gott!" Sagt der bergauf Gehende: "Na, soweit gehe ich nicht hinauf!" Ich weiß, das ist ein alter Witz. Aber, wer grüßt heute noch richtig? "Hallo, hi, servas, griaß di", sind doch die gebräuchlichsten Grußformeln. Wie sich die Kids grüßen, weiß ich nicht. Wenn ich in eine Gesellschaft hineinplatze, sage ich auch "Grüß Gott", wie es mir meine Eltern gelernt haben. Dass das "Hallo" schon gestorben ist, musste selbst meine Mutter im fortgeschrittenen Alter noch vernehmen. Das Gegenüber sagte es zwar nicht so direkt, aber es klang so. Ich heiße "Ernst" und nicht "hallo", kam angeblich herüber.

Aber wer grüßt denn noch? In Amtsgebäuden, in Hochhäusern, Krankenhäusern, oder in Bürogebäuden? Schon gar nicht jene, die über uns stehen. Würdenträger, Ärzte, Chefitäten usw., also jene, mit höherem Schulabschluss. Da wäre es dann schon egal, wenn nur ein freundliches "Hallo", oder "Grüß Gott" zu vernehmen wäre.

Ja genau: Beim U-Ausschuss in Wien hieße es: "Guten Tag!" Ein richtiger Steirer hätte da gesagt: "Wia muaß i griaßn?" Mit der Grußformel "Freundschaft" könnte ich mich auch nicht anfreunden. Da täte ich auch wirklich nicht zu den Naturfreunden, sondern zum Alpenverein gehen bzw. das Auto vom ÖAMTC, statt vom ARBÖ holen lassen. Soweit sind wir schon? Gott sei Dank bin ich kein Sportler, dann hätte ich, wie der Verfasser von einem der letzten Denkzettel, noch ein weiteres Problem. Welchen Abschiedsgruß der Mann in Wien dann sagen musste, blieb da ja ungeschrieben. Hoffentlich nicht "Auf Wiedersehen".

Norbert Mandl, Bruck an der Mur





Üppiges Gehalt

Als ich hörte, dass Jan Krainer sich über das "Grüß Gott" eines zu Befragenden im Parlament mokierte, dachte ich, das geht so nicht! "Wehret den Anfängen!" Wenn jede und jeder, dem das Christentum etwas wert ist – egal, ob sie/er das als Glaubender, oder aus Tradition für unmöglich findet – Krainer eine Postkarte mit "So nicht, Herr Krainer" schreiben würde, wüsste er, dass wir nicht verächtlich gemacht werden dürfen.

Ich könnte ihm vom Anfang erzählen, wie der Papst Frankreich davon abgehalten hat, sich mit den Türken zu verbünden und wie dann Jan Sobieski mit seiner christlichen Armee den Kahlenberg heruntergeritten kam und damit das christliche Abendland gerettet hat. Und denen zahlen wir ein üppiges Abgeordnetengehalt.

Christine Khälß, MSc, Bad Aussee





Quo vadis?

Der liebe Gott gab den Menschen die Sprache, damit sie miteinander kommunizieren können. Wenn man sich aber in letzter Zeit die entbehrlichen "geistigen Rülpser" von so manchem Politiker (weltweit!) angehört hat, muss man sich schon fragen, ob er damit nicht einen Fehler gemacht hat. Menschheit, quo vadis?

Otmar Zieger, Minihof-Liebau





Es steckt mehr dahinter

Oberflächlich könnte man die "Grüß Gott/Guten Tag"-Affäre mit einem Lächeln über einen übermotivierten Abgeordneten mit Karriereambitionen abtun. Bei genauer Betrachtung sieht das anders aus. Einerseits zeigt diese kleine und für sich gesehen unwichtige Episode, die immer unverhülltere Arroganz der Wiener SPÖ. Darüber hinaus aber, ist sie ein Fanal für den zunehmenden Verlust von Toleranz und liberaler Gesinnung. Immer mehr kleine, oder auch größere Gruppen glauben, nicht nur im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein, sondern auch die Berechtigung zu haben, diese allen anderen Menschen aufzwingen zu dürfen. Genderismus, Wokeismus und Cancel-Cultureismus, aber eben auch Parteiendominanz, entwickeln sich dabei – wie alle anderen "-ismen" – zu aggressiven Ideologien, die keinen Platz für abweichlerische Meinungen mehr zulassen wollen. Obwohl sie das Gegenteil behaupten, stehen sie heute in immer größerem Ausmaß für Intoleranz, Zwang und Druck zur Konformität. Dabei ist die Bewusstseinsbildung, welche diese Bewegungen in ihren Anfängen in der Gesellschaft ausgelöst haben, durchaus anzuerkennen. Aber in ihrer immer totalitärer werdenden Ausprägung verlieren sie in einer liberalen, offenen und pluralistischen Gesellschaft, immer mehr ihren Platz. Es wird Zeit, dass sich die zu oft schweigende Mehrheit dagegen wehrt.

Mag. Christoph Kopf, Graz





Wiederholung

Vor ca. 80 Jahren wurde das "Grüß Gott" in Österreich schon einmal abgeschafft. Man müsste den Kindern im Unterricht erzählen, wohin das geführt hat. "Lernen Sie Geschichte", meinte doch Bundeskanzler Kreisky (SPÖ) einmal so treffend!

Rudolf Tropper, Vogau