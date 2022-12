An diesem Wochenende vor über 110 Jahren wurde eine große Friedensrechtlerin als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, der einige Jahre zuvor dank ihrer Einflussnahme auf Albert Einstein überhaupt erst eingeführt worden war. Bertha von Suttner ist daher vielen als Pazifistin ein Begriff. Dass sie sich jedoch schon vor der Jahrhundertwende auch massiv für die Rechte der Frauen eingesetzt hat, ist weniger bekannt. Sie forderte das Wahlrecht für Frauen, das in Österreich erst nach ihrem Tod 1918 eingeführt wurde. Und Von Suttner setzte sich dafür ein, dass Frauen sich scheiden lassen dürfen: Eine im katholischen Österreich gewagte Forderung, die erst 1977 umgesetzt wurde.

Bildung war für sie der wichtigste Schlüssel zur Befreiung aus der Abhängigkeit der Männer, denn nur dann wären Frauen auch in der Lage, einen Beruf auszuüben oder sogar öffentliche Ämter zu bekleiden und damit etwas zu bewegen. Denn in weiblicher Beteiligung sah die Pazifistin eine mögliche Lösung gegen die wiederkehrenden kriegerischen Konflikte auf der ganzen Welt. Und erste männliche Reaktionen auf ihr Werk "Die Waffen nieder", wo sie mit drastischen Beschreibungen vom Schlachtfeld gegen die zeittypische Kriegsverherrlichung anschrieb, schienen ihr recht zu geben. Berühmte Männer wie die Dichter Felix Dahn oder Rainer Maria Rilke wollten sich die Kampfeslust nicht nehmen lassen: "Wo Männer fechten, hat das Weib zu schweigen", erboste sich Rilke.

Von Suttner sah also die Mitbestimmung von Frauen als wichtigen Schritt in Richtung friedlichere Welt. Sie schrieb in einem Manifest an die deutschen Frauen: "Seit jeher … hatten die Mütter das Privileg, den Krieg zu hassen. Lassen wir uns ja diesen instinktiven Hass – der ja nur eine intensive Form von Menschenliebe ist – nicht rauben."

Doch wo stehen wir heute, über 100 Jahre später? Noch immer sind Männer in führenden Rollen auf der ganzen Welt in der Überzahl und noch immer werden Kriege geführt. Es wäre doch ein schönes Experiment, die Rollen einmal zu tauschen und zu sehen, ob damit die Welt zu einem friedlicheren Ort würde. Bleibt das ein Traum?