Am späten Nachmittag des 28. Novembers 1771 warf David ein Holzscheit ins Feuer und stocherte mit dem Schürhaken in der Glut herum. Er nahm Mantel und Hut. „Ich gehe noch einmal spazieren!“ Seine Schwester streckte den Kopf aus der Küche: „Bei diesem Wetter? Du wirst dich erkälten.“ Doch David war zur Tür hinaus. Den Abend zuvor hatte jemand ein Plakat an die Ladentür von Francis’ Pharmacy geschlagen. Es zeigte einen Mann mit Davids Gesichtszügen, in despektierlicher Nacktheit, mit immensem Bauch, eine Gänsekeule in sich hineinstopfend. Darunter stand: „Aufklärung! Aber bitte mit gebratenen Gänsen.“ Ein anonymer Verriss von Davids „Treatise of Human Nature“ fand vorzüglichen Absatz. Die stümperhafte Schmähschrift wurde von Kritik und Klerus als Meilenstein des gesunden Menschenverstandes hochgejubelt. Seither rang David mit dem Entschluss, Edinburgh zu verlassen.