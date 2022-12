Demnächst bringen sie im Fernsehen wieder einmal „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Der Streifen, in dem Bill Murray als griesgrämiger Moderator stets von Neuem denselben Tag erlebt, war einer der großen Kinohits der Neunzigerjahre. Doch wenn es stimmt, dass Kultfilme immer ein gewisses Lebensgefühl zum Ausdruck bringen, mutet der Erfolg im Nachhinein ziemlich seltsam an. Denn zum damaligen Zeitpunkt herrschte Aufbruchsstimmung in Europa und in der Welt. Die Berliner Mauer war gefallen, alles schien plötzlich möglich – ein neues goldenes Zeitalter des Friedens, ein demokratisches Russland, ja, sogar das Ende der Geschichte, das der amerikanische Politologe Francis Fukuyama verkündete. Nichts lag den Menschen ferner als die bedrückende Vorstellung, in einer Endloszeitschleife gefangen zu sein.