Leserbrief zu "Wolfsrudel war für Gemetzel verantwortlich", 1. 12., "Wolfsschäden haben sich vervierfacht", 29. 11.

Das Gemetzel an 22 getöteten und sechs schwer verletzten und notgeschlachteten Schafen in Nölbling (K) hat nicht nur den Besitzer und seine Familie schwer getroffen, sondern auch den Rest der Herde traumatisiert. Mutterschafe werden nicht mehr trächtig, Böcke decken nicht mehr. Wie wird der wirtschaftliche Schaden, der durch eine traumatisierte Schafherde entsteht, bemessen?

Durch den Beuteschlagreflex (Blutrausch) der Wölfe massakrierte und getötete Nutztiere – das ist Tierquälerei und kann monetär niemals erfasst und abgegolten werden! Die Haltung der österreichischen EU-Bürokraten bei der Sitzung der Berner Konvention ist unverständlich und nicht nachvollziehbar!

Der WWF schützt den Wolf, wir schützen unsere Nutztiere. Ein ganzjähriger Abschuss des Wolfes – ohne Wenn und Aber – ist unerlässlich und wird gefordert!

Gerlinde Lang, Treffen

Weitere Leserbriefe zum Thema



Bejagen, nicht nur vergrämen

Wenn Wölfe ihr Unwesen treiben, sollten sie nicht vergrämt, sondern bejagt werden, wie zahllose andere Tiere auch, die keine Raubtiere sind. Der Eiertanz um die gefährlichen Wölfe ist absolut unverständlich.

Karl Brunner, Klagenfurt

Lebensräume schaffen

Wolfschäden haben sich vervierfacht! Und dann kommen noch Schäden durch Fischotter, Biber und Bär dazu. Die Bilder im Artikel zeigen die Schönheit dieser Tiere. Der Text bemüht sich, sie uns als Feinde und unzumutbare Zeitgenossen zu präsentieren. Wir sollten uns davor hüten, mit dem Finger oder gar mit der Flinte auf ein Lebewesen zu zeigen, das mit der Natur, auch mit der wilden, ungezähmten Natur, verbunden ist. Wir haben die wild lebenden Tiere sehr stark zurückgedrängt, haben uns Lebensraum genommen und sind dabei, diesen vollkommen zu zerstören.

Nie und nirgends hat der Wolf so viel Schaden angerichtet wie wir Menschen. Aus einer größeren Dimension betrachtet, sind die Schäden, die wir Menschen der Natur zufügen, um eine Vielfaches größer und beinah gar nicht mehr zu bezahlen oder zu beheben. Ich hoffe, dass wir Menschen schlauere Möglichkeiten finden, unsere Nutztiere zu schützen als den Wolf zum Feind zu erklären und ihn zu eliminieren. Im Sinne der Erhaltung von Diversität müssen wir Menschen mit Intelligenz, Kreativität und Demut der Natur und ihren ökologischen Systemen gegenüber Lösungen finden, um für alle artgerechte und sichere Lebensräume zu schaffen.

Susanne Dörfler, Maria Saal

Tierschützer

Der Schutz des Wolfes wird bei den "Tierschützern" hochgehalten, aber wo bleibt der Tierschutz für das Nutztier? Eine kleine lautstarke Gruppe, die auch in den Medien Rückhalt hat, darf sich alles erlauben. Ein Großteil der Bevölkerung hat mit dem Wolf, der nicht hierher gehört und die Bauern an den Rand der Existenz bringt, nichts am Hut, im Gegenteil.

Sollte es stimmen, dass einige Wölfe "schwarz" erlegt wurden, so ist das in Ordnung, denn von der Politik werden die Bauern sowieso in Stich gelassen. Wenn ich Bergbauer wäre und meine Herde von Wölfen attackiert würde, wüsste ich, was zu tun ist. Ich bin jedenfalls auf der Seite der Bauern und ihren Tieren und nicht bei ein paar wenigen, denen das Raubtier wichtiger ist als unsere Nutztiere.

Franz Mostögl, St. Andrä

Tierleid

In Österreich sind dieses Jahr schon Hunderte von Schafen durch große Beutegreifer wie Bären und Wölfe grausam gerissen worden! Nun, wo bleibt der große Aufschrei der Tierschutzvereine bzw. der betreffenden NGOs? Nichts! Das ist erstaunlich, denn entweder tritt man gegen Tierleid ein oder nicht! Hier scheint eine "blinde" Ideologie logisches Denken und Mitgefühl zu blockieren bzw. scheint Realitätsbezug verloren gegangen zu sein.

Unsere alpine Landschaft ist ziemlich dicht besiedelt und es besteht auch die Gefahr, die so wichtige Almwirtschaft (umweltmäßig und wirtschaftlich) und einen "sanften Tourismus" zu zerstören, denn sowohl bei Bären als auch bei Wölfen (bei zunehmender Rudelbildung) ist auch mit Angriffen auf Menschen zu rechnen! Dann machen sich aber all jene schuldig, die bisher aus diffusen Gründen "geschwiegen" haben bzw. sogar zum "Nicht-Agieren" aufrufen.

Manfred Waldner, Fulpmes