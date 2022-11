An jenem Tag, an dem die Strompreisbremse erstmals die volle Härte der extrem hohen Strompreise dämpft, sendet der Strommarkt erneut Alarmsignale: Die Großhandelspreise ziehen weiter kräftig an. Und in einigen Bundesländern wird mit Jahreswechsel ein Feuerwerk exorbitant steigender Strompreise für Katerstimmung sorgen.