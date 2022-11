Fangen wir mit der guten Nachricht an: Neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern sind überzeugt, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Das "Ob", könnte man sagen, steht also nicht infrage, das "Wie" aber sehr wohl: Nur 34 Prozent der Menschen finden, dass das System gut funktioniert, schreibt das renommierte Meinungsforschungsinstitut Sora in seinem "Demokratiemonitor".