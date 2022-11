Gewisse Aktionen in der Bildungspolitik erinnern in diesen Tagen an gewisse Verzweiflungstaten aus der Schulzeit: Etwa, wenn es in fünf Minuten zur Mathestunde läutet und man noch schnell die Lösungen seines Banknachbars ins eigene Hausübungsheft fetzt – damit zumindest irgendetwas da steht. Zu spät und zu wenig. Durchschummeln reicht nicht mehr in dieser Betreuungs- und Bildungskrise.