Man versteht es erst, wenn man ihre Geschichten erzählt. Daher hier zwei, stellvertretend für 28 tote Frauen in Österreich 2022. Bis jetzt. Und für 319 tote Frauen zwischen 2010 und 2020.

Nadina W. ist 35 Jahre alt, als sie in ihrer Trafik noch letzte Arbeiten erledigt. Ihr Ex-Partner kommt rein, würgt sie mit einem Kabel bewusstlos, zündet die Trafik an und geht. Nadine stirbt und als der ägyptisch stämmige Täter später zu lebenslanger Haft verurteilt wird, sagt er, dass sie auch selbst schuld war. Sie habe ihn betrogen und so massiv erniedrigt.

An dieser Stelle haben Sie kurz Zeit zum Durchatmen.

Im Jänner 2022 schnappt sich ein 38-jähriger Mann die sechsjährige Tochter und stellt sich mit ihr auf ein Bahngleis, der Zug tötet beide. Zuvor hat der Niederösterreicher seiner Ex-Partnerin ein SMS geschrieben: „Sorry, es tut mir leid.“ Schon vor der Tat gab es einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt.

Die Liste dieser Tötungsdelikte ist in Österreich auffallend lang. Das Besondere an unserer Spitzenposition im EU-Durchschnitt: Bei uns werden mehr Frauen als Männer ermordet, erstmals ist das bei Eurostat-Berechnungen im Jahr 2018 aufgefallen. Da gab es 41 Tötungen. Man nennt sie auch Femizide, weil Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind. Meist dann übrigens, wenn sie sich trennen möchten.

Und ehe man an dieser Stelle in den beliebten „Whataboutism“ verfällt, indem man von einem Thema ablenkt und ein anderes platziert, mache ich es selbst. Ja, es gibt die „importierte“ Gewalt. Viele Männer mit Migrationshintergrund kommen aus patriarchalen Gesellschaftssystemen und können mit Frauenrechten wenig anfangen. Das führt zu Gewalt. Und zu toten Frauen.

Doch das Argument darf nicht ablenken, sich mit den eigenen patriarchalen Systemen zu befassen. Daher ist es sicher gut gemeint, dass jetzt auch das Frauenministerium eine Kampagne gestartet hat, um im Zuge der „16 Tage gegen Gewalt“ für das Thema zu sensibilisieren. Darauf sieht man traurige Kinder und traurige Frauen, ein Claim geht so: „Gewalt. Es gibt Hilfe.“ Was man nicht sieht, sind Männer. Und es setzt quasi am letzten Teil des Leides an. Kurz vor der Eskalation.

Aber gibt es die versprochene Hilfe überhaupt? Für 2023 sind 24,3 Millionen für den Gewaltschutz budgetiert, auch Sozialminister Johannes Rauch legt noch sieben Millionen drauf. Alle Opferschutzeinrichtungen, Frauenhäuser und der Verein der autonomen Frauenhäuser sagen: Man bräuchte mindestens 228 Millionen jährlich und 3000 zusätzliche Vollzeitarbeitsstellen. Es müsste also viel mehr sein.

Aber was es neben mehr Geld auch braucht, ist die Etablierung eines neuen Männerbildes. Gewalt fällt nicht vom Himmel. Sie wird reproduziert. Und wenn wir weniger tote Frauen wollen, hat das auch mit dem Verhalten im Alltag zu tun. Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner sagte dazu jetzt in der Süddeutschen Zeitung: „Auch Mütter haben ihren Anteil, die kleinen Prinzen zu erziehen.“ Klingt vielleicht provokant, aber schlüssig.