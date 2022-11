Leserbriefe zu "Steigende Asylzahlen, sinkende Bildung", 25. 11.,



Wenn die Aufhebung des Schengenabkommens und die Errichtung von Grenzzäunen als probate Mittel zur Lösung der Migrationsproblematik gefordert werden, dann "quo vadis, Europa?" - nämlich in die unglückselige Vergangenheit der Nationalstaaten mit ihren Millionen Opfer verursachenden beiden Weltkriegen.

DI Herbert Schifferl, Graz



Auslese

Im blütenweißen Hemd fordert unser Landeshauptmann die Triage zwischen legitimen – weil für unsre Wirtschaft qualifizierten – Asylwerbern und solchen, die in ihren Heimatländern sterben dürfen. Wenn sich der bisher recht blass gebliebene Nachfolger auf diese Art profilieren will, darf ich ihm die Zeilen aus einem Lied von mir widmen: "… dem wünsch’ ich, dass einen Tag er verbring im Auffanglager, wartend auf das Schleusen, ohne Wasser, doch mit Läusen, und dieser eine Tag in Todesängsten in der Erinnerung ihm werd’ zu seinem längsten."

Simon Pichler, Kabarettist, Graz



Alle Türen offen

Die steigenden Asylzahlen sind ein Totalversagen unserer Politiker und der EU mit ihren Sanktionen. Österreich hat keine Außengrenzen, warum werden diese Menschen, wie Wirtschaftsflüchtlinge, alleinstehende Männer, nicht zurückgeschickt? Bei uns braucht man nur „Asyl“ zu sagen und dann stehen schon alle Türen und Tore offen. Wir haben wegen der Pandemie und eines Krieges, der nicht unserer ist, eine Menge Schulden. Wir nehmen alle auf, sind ja unserer Steuergelder, denn das österreichische Volk wird ja nicht mehr gefragt! Vielleicht sollten jene Politiker, die dies alles verschulden, auch die Kosten selbst übernehmen.

Josefa Ledolter, Leoben

Weise Worte

Unser Innenminister hält es in der Flüchtlingsfrage mit Niki Lauda: Wir haben nichts zu "verschengen"!

Erich Baumann, Eibiswald

Eine bessere Zukunft

Ich habe in jungen Jahren das erste Mal Kontakt zu Flüchtlingen gehabt. Vor allem aus Nordafrika. Damals gab es keine Förderung bezüglich Sprache und Integration. Sie sind alle noch da und sprechen, 30 Jahre später, zwar deutsch, aber zu wenig für eine Ausbildung oder einen guten Job. Im Gegensatz dazu habe ich zwei afghanische Familien im Haus, wo beide Männer vor etwa zehn Jahren gekommen sind. Beide sprechen perfekt deutsch, können gut schreiben und lesen. Beide haben einen guten Job und bauen sich gerade eine Zukunft auf. Bei beiden sind die Frauen nachgekommen und sprechen nach zwei Jahren schon besser deutsch als meine Freunde aus der Jugend. Zusätzlich sind sie motiviert, weil sie sich wertgeschätzt fühlen und es als eine große Chance für eine bessere Zukunft sehen.

Martin Scheucher, Graz