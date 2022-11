Während die Herren Funktionäre der Fußballverbände auf Pressekonferenzen darüber lamentierten, wie ihnen durch die Entscheidung der FIFA die Hände gebunden sind, haben es zwei Frauen einfach getan: ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann trug bei der Übertragung eines WM-Spiels in Katar eine Schleife und ein T-Shirt in Regenbogenfarben. Jene Farbkombination, die für Vielfalt und Toleranz steht. Alex Scott, TV-Expertin der britischen BBC und ehemalige Fußball-Nationalspielerin, hielt die Schleife während eines Interviews am Spielfeldrand in die Kamera. Nur am Platz selbst wird man diese vergebens suchen. Denn die europäischen Teams verzichten nach dem FIFA-Verbot auf die „One Love“-Kapitänsschleife. Man wolle keine Gelben Karten riskieren.