Leserbrief zu "Die ÖVP blinkt nach rechts", 16. 11. und Offen gesagt: "Lernunfähig", 13. 11.



Die Forderung nach einer Reform der Menschenrechtskonvention (EMRK) seitens einiger ÖVP-Politiker ist das Eingeständnis vollkommener Hilflosigkeit. Anstatt endlich eine zeitgemäße Integrationspolitik zu betreiben, wird mit inhumanen Mitteln versucht, Hilfesuchende auszusperren. Permanent sucht die heimische Wirtschaft Arbeitskräfte, aber anstatt Asylwerber zu testen, welche Qualifikationen sie einbringen können, werden sie in Gettos eingesperrt und zum Nichtstun verdammt.

Klaus Prieschl, Kapfenberg



Weitere Leserbriefe zum Thema



Festung Österreich?

Wöginger, Karner, Drexler und Kickl outen sich als Boulevardpolitiker. Plakativ und reißerisch emotionalisieren sie die Asylpolitik, scheren sich wenig um Sachverhalte und Fakten und schon gar nicht um Geflüchtete. Mit politischem Klatsch gaukeln sie einfache Lösungen vor, die eigentlich Scheinlösungen sind. Ihre Art von Reality-Politik hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun, erinnert eher an eine Polit-Show. Alle vier überschätzen ihre Möglichkeiten, präsentieren sich aber so, als ob sie die Weisheit mit dem großen Löffel gegessen hätten.

In geheizten Büros redet man leicht über Zeltlager im Winter. Ein Bruch mit der Menschenrechtskonvention wird sogar angedacht. Eine Festung Österreich, mit hohen Mauern oder mit Tausenden Kilometern Stacheldrahtzäunen (Da ist sich einer noch nicht ganz im Klaren) wird gefordert. Droht eine längere Mauer als die in China? Hoffentlich nicht!

Egon Hofer, Maria Saal





Zusammenarbeit tut not

Was ist da los im Staate Österreich? Zigtausende Flüchtlinge kommen über die grüne Grenze, und Österreich soll alle aufnehmen. Warum werden diese Personen nicht sofort in das Land abgeschoben, aus dem sie einreisen? Das sind doch alles sichere Drittstaaten, aus denen sie kommen. Die Genfer Konvention kann bei diesem Ansturm nicht angewendet werden, außerdem ist sie aus ganz anderen Gründen ins Leben gerufen worden. Es gilt so rasch wie möglich die Grenzen dichtzumachen, denn bis die EU tätig wird, warten wir bis zum Sankt Nimmerleinstag.

Setzt Taten statt Worte und arbeitet endlich einmal zusammen (Regierung und Opposition), löst die Probleme gemeinsam! Wenn es so weitergeht, ist die FPÖ bei der nächsten Wahl deutlicher Sieger.

Franz Mostögl, St. Andrä





Tatsachen anerkennen

Grundsätzliche Voraussetzung für einen Fortschritt wäre, die Basistatsachen anzuerkennen, im gegenständlichen Fall zur Kenntnis zu nehmen, dass Migration nicht zu verhindern ist, sondern gemanagt werden muss, nicht zuletzt, damit nicht die Asylroute der einzige Weg für Migranten ist. Das hieße, wir müssen nicht die EMRK oder Genfer Flüchtlingskonvention aufheben oder neu verhandeln, sondern brauchen eine Akzeptanz der Migration als Tatsache für Europa und eine dieser Akzeptanz entsprechende Migrationsrichtlinie bzw. -verordnung. Und in dieser sind Grundprinzipien zu formulieren, von denen sicher sein kann, dass die so zulässig gemachte Zuwanderung kontingentiert und qualifiziert wird, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es Rechtsstaatlichkeit und Berechenbarkeit. Damit reduziert sich der Business Case für das Schlepperwesen.

Ing. Herbert Wancura, MA, Graz





Rote Linie

Der türkise Klubobmann im Nationalrat, Wöginger, stellt die Menschenrechte infrage. Dabei wird er von den türkisen Landeshauptleuten quer durch Österreich, von Niederösterreich bis Vorarlberg oder der Steiermark unterstützt. Auch wenn dadurch von eigenem Versagen in Sachen Korruption abgelenkt werden soll, ist damit eine rote Linie überschritten. Die Menschenrechte sind unteilbar! Wahrscheinlich sind bei nächster Gelegenheit die Zehn Gebote dran.

Peter Kopf, Hard





Gesetze ändern

Warum werden ausländische Kriminelle nicht schneller abgeschoben, sondern mit Samthandschuhen behandelt, obwohl diese als "Gefahr für die Sicherheit" anzusehen sind? Warum sind den Behörden angeblich die Hände gebunden, obwohl die "Genfer Flüchtlingskonvention", keinen Staat daran hindert, "Maßnahmen für die Sicherheit", gegen kriminell gewordene Personen zu ergreifen! Wenn eine Gesellschaft bedroht ist, dann darf es auch Diskussionen über diverse Gesetzesänderungen, betreffend der Menschenrechte, der Asylantenrechte und der Zuzugsrechte von Ausländern geben! Eine zu laxe Anwendung eines irritierenden Asyl- und Zuwanderungsgesetzes, welches bei ausreisepflichtigen Asylanten höchstens ein müdes Lächeln hervorruft, ist sicher der falsche Weg.

Ing. Hans Peter Jank, Villach