Wie lange dieser Bösendorfer-Flügel noch im Empfangssalon des renovierten Parlaments stehen wird? Möglicherweise nicht lange. Wer will in diesem Parlament schon jemanden im Empfangssalon mit Musik begrüßen? Welchen Wert hat schon Musik im Musikland Österreich! Also waren sich gestern manche Abgeordnete aus unterschiedlichsten Parteien in ihrer Kritik am Parlamentspräsidenten einig. Wie konnte Wolfgang Sobotka nur einen teuren Flügel mit einer Monatsmiete von 3000 Euro im Empfangssalon aufstellen lassen.