Die Geschichte, schrieb Ingeborg Bachmann, lehre dauernd, aber sie finde keine Schüler. Die weise Erkenntnis könnte auch als Paraphrase für die Lernunfähigkeit in der Bewältigung der Asylproblematik herhalten. Das beschämende Gezerre zwischen Bund und Ländern um die Bereitstellung von Quartieren erinnert in den Mustern und in der Rhetorik schaurig an die Frontstellungen des Krisenjahres 2015. Was seit Tagen und Wochen zu erleben ist, gleicht der Wiederaufnahme eines alten, miserablen Stücks.