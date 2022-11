Immer wenn Politiker Geld in notleidende Gegenden der Welt schicken wollen, nennen sie es einen „Marshallplan“. Beliebt ist, von einem Marshallplan für Afrika oder gleich für die Dritte Welt zu reden. Ursula von der Leyen kündigte gerade einen Marshallplan für die Ukraine an. Aber wissen diese Politiker überhaupt, wovon sie reden?

Der echte Marshallplan ist nach dem US-Außenminister von 1947 bis 1949, George Marshall, benannt. Dieser entwarf ein großes Hilfs- und Wiederaufbauprogramm (European Recovery Program – ERP) für das vom Krieg zerstörte Europa. Insgesamt wurden dadurch 29 Milliarden Dollar aus den USA nach Europa geleitet – damals eine enorme Summe.

Österreich gelang es als einzigem Staat, der (teilweise) von sowjetischen Truppen besetzt war, an Marshallplan-Hilfen zu kommen, den kommunistischen Ländern wurde von Moskau die Teilnahme an dem Programm untersagt. Die Mittel wurden als Grants (Geschenke) in Form von Sachgütern vergeben. Die erhaltenen Waren mussten zum Inlandspreis verkauft werden, die Einnahmen aus diesen Verkäufen auf ein „Counterpart-Konto“ eingezahlt werden. Die US-Regierung übergab dieses Konto – 11,2 Milliarden Schilling – am 1. Juli 1962 an Österreich.

Der Marshallplan traf auf schwer kriegsgeschädigte Länder, deren Industrie weithin zerstört war, oder wie im Fall Österreich auf ein überhaupt wenig industrialisiertes Land. Aber es gab den Willen zum Aufbau und die Bedingungen für eine Wirtschaftsentwicklung: eine funktionierende und weitgehend korruptionsfreie Verwaltung, viele gebildete und arbeitswillige Menschen, gut ausgebildete Techniker noch aus der Vorkriegszeit, Rechtsstaatlichkeit und stabile politische Verhältnisse.

Ob die Ukraine alle diese Voraussetzungen erfüllt, mag man bezweifeln. Ein nicht geringes Problem könnte werden, dass die aus dem Krieg heimgekehrten Männer, anstatt das Land wieder aufzubauen, ihren Frauen nachfolgen, die vor dem Krieg ins Ausland geflohen und inzwischen dort sesshaft geworden sind.

Hans Winkler lebt als Journalist in Wien.