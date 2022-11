"Klimaschäden: Österreich sagt Millionen zu", 9. 11.

Die Vertreter Österreichs bei der UN Klimakonferenz 2022 würdigen und stärken die weltweiten Klima-Aktivitäten und versprechen zusätzliche öffentliche Mittel aus Österreich zu diesem Zweck. Die Steuergelder sind in erster Linie für die österreichische Bevölkerung einzusetzen und das Vertrauen in die Bewältigung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Krise zu stärken. Viele Menschen unseres Landes müssen sich bei den Lebenshaltungskosten täglich Gedanken machen, haben Sorge um ihren Arbeitsplatz und ihre Einkünfte, gleichzeitig wird seitens des Bundes Geld ausgegeben, welches in Österreich notwendig wäre. Ein Umdenken von den "Musterschüler"–Klima-Aktivitäten Österreichs hin zum Bezug zum Leben der Bevölkerung in Österreich ist dringend erforderlich.

Helmuth Lexer, Tauplitz





Weitere Leserbriefe zum Thema

Der Rubel rollt - wohin?

Kaum hat die Klimakonferenz begonnen, schon rollt der Rubel, kommt Geld ins Spiel – und unser Bundespräsident will sogar einen noch "höheren Beitrag" leisten! Weit mehr als 220 Millionen Hilfe aus Österreich fürs Klima. Woher will Van der Bellen das Geld nehmen? Gewessler wolle sogar "Vorreiterin sein in der internationalen Klimafinanzierung", woher nimmt sie dafür das Mandat? Hier in Österreich ist die Pflege am Ende, Pflegekräfte und Geld fehlen, Städte wie Graz seien pleite, es werden für die Ärmsten Gelder gestrichen. Und unsere Politiker fahren lustig in der Welt herum und verteilen sehr großzügig Gelder – oder beteiligen sich an Projekten weit weg von Österreich.

Theodor Arbeiter, Hermagor





Jeder muss beitragen

Es wurde ja schon viel Geld nach Afrika gespendet, doch versickerte es immer wieder durch Korruption. Man müsste das selbst in die Hand nehmen und schauen, wo etwas sinnvoll ist.

Es gibt auch bei uns kein Konzept, wie wir in Österreich gegensteuern können. Die Abholzung des Urwaldes scheint uns auch nichts anzugehen, aber den brauchen wir für das Weltklima. Weder EU noch unsere Politik verhindern die Einfuhr von Palmöl, Rindfleisch usw.. Nein, sie wollen die Kühe am liebsten verbieten in Österreich. Wir sollten anfangen, die Grundstoffe für Medikamente selbst zu erzeugen. Auch die Mengen der Waren aus China müssen sich verringern. Man könnte endlos aufzählen, was unser Klima schädigt. Jeder soll nach seinen Möglichkeiten einen Beitrag leisten.

Klaus Hoffmann, Leoben



Wer hat das erlaubt?

Ist Ministerin Gewessler größenwahnsinnig geworden? Sie verschenkt (wer hat ihr das erlaubt?) unsere Steuergelder – eingenommen unter anderem durch die Steuer auf Elektrizität. Während wir Normalbürger nicht wissen, wie wir unser Leben bezahlen sollen, tut sie als Ministerin nichts dagegen? Ich dachte, sie wäre Ministerin für die Österreicher. Dabei nimmt sie uns unser Geld weg und wir werden täglich ärmer.

Bravo, so habe ich mir eine österreichische Regierung vorgestellt!

Elke Dullnig, Krems in Kärnten



Hochwassergebiete

Wenn es stimmt, dass alle Hochwasser auf dem Klimawandel beruhen, dann sollte unser Herr Bundespräsident die 50 Millionen Euro nach Treffen und Arriach verteilen und nicht nach Ägypten!

DI Dr. Heinz Jungmeier, Millstatt

Eng geschnallte Gürtel

Unser grüner Bundespräsident fliegt mit seiner Entourage kurz einmal nach Sharm El Sheikh, um in einer auf vier Minuten beschränkten Rede 200 Millionen Euro zur Schadensminderung in Klimafällen anzukündigen. Zu Hause droht den Universitäten trotz "eng geschnallter Gürtel" der finanzielle Bankrott. Dem Staatsoberhaupt folgt, mit eigenem Begleittross, einige Tage später die grüne Umweltministerin, um Präsenz zu zeigen. Der ökologische Fußabdruck, sonst kritischer Maßstab für umweltbewusstes Verhalten, spielt bei dieser publikumswirksamen Inszenierung keine Rolle.

Zu den alten Ratschlägen, wie kaltes Duschen, werden bestimmt neue Ideen zur Klimarettung im Kreise Gleichgesinnter geboren und mitgebracht werden.

Heinz Schreiber, St. Georgen am Längsee



Wo beginnen?

Wo beginnt Klimaschutz und wo hört er auf? In Wahrheit ist diese Frage ganz einfach zu beantworten. Er beginnt und endet mit der eigenen Zufriedenheit. Jedoch hat die eigene Zufriedenheit nicht erwünschte Effekte. Weltweit würden Aktionäre immense Verluste hinnehmen müssen, wenn jeder aufhört, Dinge zu kaufen, die sowieso keiner braucht. Unternehmen würden gezwungen sein, den Raubbau an der Natur einzustellen. Die Werbung würde ihr Ziel, nämlich Menschen zu manipulieren, nicht mehr umsetzen können. Und den vielen gescheiten Menschen würde die Grundlage für ihr Sein, ob wichtig zu reden oder sich einmal kurz auf die Straße oder an Gegenständen festzukleben, weggenommen werden.

Doch gewünscht ist nicht, dass sich der Mensch verändert, sondern dass sich seine Handlungen anpassen an das, was Regierungen vorschreiben. Verbote und zusätzliche Steuern helfen dabei bestens. So bleibt alles beim Alten, die Reichen und Mächtigen bekommen noch mehr Einfluss, genau jene, die mit dem Raubbau der Natur reich geworden sind, und die Gewinne sprudeln weiter, indem das Geld einfach nur umverteilt wird.

Und dann treffen sich alle Gleichgesinnten in Ägypten auf der Klimakonferenz und ignorieren den größten Klimaverschmutzer – nämlich Kriege. Was ja auch verständlich ist, denn Kriege bringen für satte Gewinne für einige wenige.

Arnold Petutschnig, Spittal