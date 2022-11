Die Wirklichkeit hält für uns Medienleute in diesen Tagen einige unbequeme Wahrheiten bereit. Und wie man es auch dreht und wendet, am Ende spricht der Saldo gegen uns.



Also dachte ich mir, ein wenig Ablenkung in dieser unerquicklichen Situation kann nicht schaden. Und fuhr gestern früh nach Wien, um ein Interview mit dem Schriftsteller Martin Mosebach zu führen. Der 71-Jährige sprach dort auf Einladung der verdienstvollen Wiener Poetikdozentur zum Thema: Was ist der katholische Roman?