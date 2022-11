Diplom-Ingenieur, vom Beruf Erfinder: Die Comicfigur Daniel Düsentrieb schrieb Geschichte. Doch eine tüftelnde Frau Düsentrieb? Fehlanzeige! Das Vorbild für Kinder ist männlich. Dabei braucht es nicht nur in Comics weibliche "role models" – es mangelt an Frauen in Top-Funktionen klassischer "Erfinder-Branchen". Es fehlen also die Vorbilder.