In der letzten Zeit gab es viel Aufregung um das mehr als 400 Seiten starke „Geständnis“ des einstigen Kurz-Intimus und ÖBAG-Chefs Thomas Schmid. Dabei fällt auf, dass die ÖVP-Granden anstatt des Versuchs einer Rehabilitation des Rufs der Partei sturheil alles abstreiten. So etwa auch vor ein paar Wochen in der Sendung „Im Zentrum“ ÖVP-Generalsekretär Stocker und Frau Scharzenberger aus der Jungen ÖVP.