Der Chefredakteur der Zeitung „Die Presse“ steht in der Kritik, weil er einst in mehreren Chats mit dem Spitzenbeamten Thomas Schmid vertraulich-kumpelhafte Töne anschlug, die nur bedingt dem journalistischen Distanzgebot entsprechen. „Die Presse“ erscheint im Styria-Verlag, und ich selbst habe viele Jahre lang in deren Redaktion mit dem betreffenden Kollegen gut zusammengearbeitet. Deshalb bitte ich um Verständnis dafür, dass mir der Anstand gebietet, manche Dinge lieber hausintern zu besprechen.

Aber abgesehen vom konkreten Fall gebe ich - durchaus auch auf Basis meiner eigenen Erfahrungen - gerne zu Papier, dass das Verhältnis zu Machtträgern, -habern und -haberern für Journalisten immer problematisch ist. Es oszilliert habituell zwischen Nähe und Distanz, weil es ja auch keine Lösung wäre, sich völlig aus allen Machtzirkeln fernzuhalten. Wir wollen immer „alles“ wissen. Um Informationssperren zu durchbrechen, suchen wir gerne eine scheinbar vertrauliche Gesprächsatmosphäre und haben auch nichts dagegen, uns auf Partys, Empfängen, Reisen herumzutreiben, um in informellen Kontakten Neues zu erhaschen. Und wir werden natürlich auch von der „Gegenseite“ gerne umgarnt, da man sich ja auch dort Vorteile aus der Vertraulichkeit verspricht.

Dabei kann es schnell passieren, dass einem Eitelkeit, Geltungsbedürfnis und die Versuchung, „dazugehören“ zu wollen, einen Streich spielen. Wir Journalisten stehen nur mit einem Fuß in der Gesellschaft, mit dem anderen müssen wir draußen bleiben. Ratsam ist, dass wir lebenslang misstrauisch gegenüber uns selbst bleiben und unsere „Objektivität“, auf die wir uns gerne viel zugute halten, unaufhörlich auf den Prüfstand stellen. Das Gehen auf dem schmalen Grat erfordert ständige Arbeit, vor allem das Infragestellen eigener Gewissheiten. Ich wünsche mir ganz viele Journalisten, die kein Problem mit dem eigenen Selbstwert haben, aber trotzdem nicht arrogant auftreten, sondern kooperativ.

Vorfälle wie der eingangs genannte sind immer ein Anlass, selbstkritisch in den eigenen Spiegel zu blicken. Damit man sich auch morgen noch in den Spiegel schauen kann. Als Gelegenheit, hämisch über andere herzufallen, eignen sie sich weniger.

