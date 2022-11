Ob der gestrige Vorschlag der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde umsetzbar oder aber völlig unrealistisch ist? Die achtstündige Aufnahmeprüfung für die 1850 Medizin-Studienplätze, um die heuer 11.643 Maturantinnen und Maturanten kämpften, soll durch ein einjähriges Pflegepraktikum ersetzt werden. Klingt zunächst einmal mehr als vernünftig. Da könnte ein heute 35-jähriger Maschinenbauer erzählen, dass er unter allen Umständen Medizin studieren wollte, aber nach dem Zivildienst als Rot-Kreuz-Fahrer eines wusste: Niemals Arzt, dafür aber Maschinenbau. Das Rot-Kreuz-Auto interessierte weit mehr als die Patienten.

Wie viele bei einem Pflegepraktikum erkennen würden, dass ihre Interessen doch anderswo liegen? Selbst wenn es die Hälfte wäre, wären es noch Tausende zu viel für die vorhandenen 1850 Studienplätze.

An der Aufnahmeprüfung wird somit kein Weg vorbeiführen. Warum aber nicht im Kampf gegen den massiven Ärztemangel ein Kontingent an Plätzen für jene zur Verfügung stellen, die sich verpflichten, als Landarzt zu arbeiten? Oder Studierende verpflichten, nach dem Studium eine bestimmte Zeit in öffentlichen Spitälern zu arbeiten? Bei einem Nachbesetzungsbedarf von 1500 Medizinern pro Jahr, aber nur 840 nachrückenden Ärztinnen und Ärzten müsste die Regierung aber auch eine unangenehme Frage beantworten: Wie lange es sich Österreich noch leisten will, dass 40 Prozent der Medizinstudierenden nach ihrem teuren, von Steuerzahlern finanzierten Studium diesen Steuerzahlern keinen einzigen Tag zur Verfügung stehen. Weil sich nicht nur Studenten aus der EU sofort aus Österreich verabschieden. Junge Ärzte, die mit allen Mitteln gehalten werden müssten. Nur: Wer dreht an dieser Stellschraube?