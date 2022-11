Nur etwa ein Drittel der Bevölkerung hat Vertrauen in die Politik. Das zeigen jedenfalls die Umfragen. Die braucht es aber gar nicht, es genügt, wenn man sich umhört. Zwar wird von den meisten zugestanden, dass die Politik durch die Pandemie, die Energiekrise, den Krieg in der Ukraine usw. vor gewaltigen Herausforderungen stand und steht. Doch wird kritisiert, dass kein gemeinsames Bemühen erkennbar sei, die notwendigen Maßnahmen zu setzen. Vielmehr gehe es offenbar in erster Linie darum, die anderen schlecht zu machen, um selber gut dazustehen. Und vor allem wolle man ja nicht zulassen, dass die anderen auf einen Erfolg verweisen können.

Das ist ein hartes Urteil, das wohl nicht immer und überall gerechtfertigt ist. Es kommt aber nicht von ungefähr. Denn wir müssen erleben, dass etwa die dringend notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption noch immer nicht beschlossen sind. Dazu gehören die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und sein Ersatz durch ein Informationsfreiheitsgesetz, der Ausschluss von politischem Einfluss auf strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Nicht mehr der Justizminister soll das letzte Wort haben, ob in Verfahren, „an denen wegen bestimmter Umstände ein besonderes öffentliches Interesse besteht“, Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird. Wie wichtig hier eine Änderung ist, zeigt sich darin, dass an Verfahren gegen Politiker immer ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Und somit entscheidet in letzter Instanz ein Politiker, ob sich ein Politiker vor dem Strafgericht verantworten muss. Dass das nicht gerade das Vertrauen in die Justiz und in die Politik erhöht, liegt auf der Hand.

Es braucht aber nicht nur neue Gesetze, um dem Vertrauensverlust entgegenzuwirken. Es braucht eine Haltung, die von Verantwortung, von Mut und von Zuversicht geprägt ist. Verantwortung heißt, das zu tun, was notwendig ist, Mut bedeutet, auch Unpopuläres anzupacken, und Zuversicht braucht es, weil sie die Kraft gibt, der Verantwortung gerecht zu werden.

Irmgard Griss war Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Abgeordnete zum Nationalrat der Neos.