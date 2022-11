Leserbriefe zu Leitartikel "Für die nächste Krise", 31. 10.

Der Rechnungshof kritisiert die Cofag scharf – unfassbar, was da wieder im türkis/schwarz/grünen Sumpf aufgedeckt wurde! Und welche Konsequenzen erwarten daraus Kurz & Freunderl und die Grün:innen? Keine – wie bei allen vorherigen Rechnungshof-Kritiken wegen missbräuchlicher Steuergeld-Verschwendung durch die Polit-Eliten. Schuldbewusst neigen die kritisierten Politiker und -innen ihre Köpfe und versichern: „Wir werden es nie, nie, nie mehr wieder tun!“ Und damit hat sich die G’schicht ... Ganz die Schlauen haben sich jedoch schon vorher aus dem Staub gemacht!

Tja, und jedermann und jedefrau bilde sich nun die eigene Meinung, warum die „Frankfurter Rundschau“ Sebastian Kurz bereits im Sommer 2020 auf ein Vermögen von 20 Millionen Euro eingeschätzt hatte ...

Haribert Isepp, Spittal





Weitere Leserbriefe zum Thema



Unvermögen?

Ein Teil der Politiker mit ihren Beamten scheinen total unfähig zu sein. Die Ausrede, man musste schnell handeln, glaubt ihnen keiner. Entweder ist großes Unvermögen vorhanden, oder es geht um Freunderlwirtschaft. Auch die Beschaffung von Impfstoff ist katastrophal abgelaufen. Man sieht auch in der Migrantenfrage das gleiche Unvermögen.

Jeder kleine Staatsbürger wird bei kleinen Fehlern rigoros bestraft, denn Unwissenheit schütz nicht vor Strafe. Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass die Personen, welche dies verursacht haben auch zur Rechenschaft gezogen werden.

Klaus Hoffmann, Leoben





Nicht nur mahnen

Der Ibiza-Skandal führte zum Rücktritt der Regierung, das Ausmaß der Korruption hat mittlerweile alle Vorstellungen übertroffen. Bei den Herrn Sobotka & Co. wird immer auf die Unschuldsvermutung verwiesen, bei Herrn Strache galt diese nicht. Herr Strache wollte sich eventuell bedienen und kam nicht mehr dazu, aber die ÖVP unter Kurz betrachtete Österreich als Selbstbedienungsladen. Noch immer sitzen Menschen aus dem Dunstkreis der Ära Kurz an den Schalthebeln der Macht, allen voran unser Nationalratspräsident, einfach unglaublich, was in unserem Land alles möglich ist.

Wo bleiben die Konsequenzen und der Ruf der Medien nach einem Rücktritt dieser Regierung, die auch noch offensichtlich in allen Bereichen überfordert ist? Ein paar mahnende Worte unseres Präsidenten genügen da nicht.

Erich Artner, Kraubath



Ibiza war ein Geschenk

Annus mirabilis, das Jahr der Wunder: Ibiza war ein Geschenk für die Demokratie. Die journalistische Methode der versteckten Kamera ist in Deutschland längst als „Lex Wallraff“ rechtlich legitimiert. Sie habe sich bewährt. Der deutsche Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben dies für zulässig erklärt, wenn damit gravierende Missstände aufgedeckt werden.

Die zwei Journalisten Obermaier und Obermayer haben es auf den Punkt gebracht: Das Video beinhalte, was man gemeinhin Korruption nennt. Paul Lendvai: „Die Grundlage dieser Systeme ist die Lüge.“

Gerlinde Polesnik, Rosegg





Wer ist nicht korrupt?

Immer wieder wird geschrieben ÖVP/türkiser Korruptionsskandal, dabei frage ich mich aber: „Wer ist nicht korrupt?“ Wurden Sie nicht schon einmal gefragt, ob sie das Parteibuch haben oder Gewerkschaftsmitglied sind? Sind sie dann beigetreten? In diesem Fall ist eigentlich der Frager schon korrupt, beim Antworten je nach Antwort! Ja, liebe Politiker, Gemeindebedienstete und Bürgermeister, aber auch eigentlich die ganze Bevölkerung sollte sich hier bei der Nase nehmen.

Vor einiger Zeit durften E-Mails, Handys und Telefone gar nicht bzw. nur in verbrecherischen, terroristischen Fällen untersucht werden und jetzt auf einmal können diese eigentlich kaum mehr privat verwendet werden, da dort sicher irgendwas Schädliches zu finden ist. Natürlich je nach Sichtweise. Traurige Welt!

Georg Pachta, Maria Enzersdorf