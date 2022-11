Die durch Russlands Angriffskrieg ausgelöste Energiekrise hat in ganz Europa die Versorgungspläne durcheinandergewirbelt. Und sie sorgt für neue Prioritäten: In Deutschland werden sogar die schon halb abgewrackten Atomkraftwerke notgedrungen in eine Nachspielzeit geholt. Alles nur, um drohende Strom-Engpässe in unserer energiehungrigen Wohlstandsgesellschaft zu verhindern.