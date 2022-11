Österreich, du hast es besser. In Israel finden am heutigen Dienstag zum fünften Mal (!) innerhalb von dreieinhalb Jahren vorgezogene Neuwahlen statt. Der Grund ist, dass die aus acht (!) Parteien bestehende Regierungskoalition, die von Yair Lapid angeführt wird, zerbrochen ist. Umfragen zufolge könnte Benjamin Netanjahu an die Macht zurückkehren, wahrscheinlich mit hauchdünner Mehrheit.