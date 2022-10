"Eine echte Protestantin.“ Margarete Hoffer, Evangelische Theologin, Gegnerin des Nationalsozialismus, Religionslehrerin in Graz, wurde mit dem Verdienstzeichen des Landes Steiermark geehrt. Während der Feierlichkeiten fiel sie dem Landeshauptmann ins Wort und widersprach. Worauf Josef Krainer der Ältere trocken bemerkte: „Eine echte Protestantin.“ Wenn wir heute, am Reformationstag, in einem Festakt das 75-jährige Bestehen der Superintendenz Steiermark feiern, ist festzustellen: Die Evangelischen in der Steiermark sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sind wir noch Protestanten?