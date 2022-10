Dass Städterinnen und Städter in politischen Belangen ganz anders denken als Menschen, die am Land leben, ist an sich nichts Neues. Aber die Situation in der Steiermark ist eine besondere: Mit Graz als einziger großer Stadt zeigt sich das Stadt-Land-Gefälle extrem.

Und es wird sich zuspitzen: Graz wird noch weiter und stärker wachsen, fast alle steirischen Bezirke werden in den nächsten Jahren an Einwohnern verlieren, so die Prognose der Statistik Austria – ob daran die von Corona ausgelöste Stadtflucht etwas ändert, bleibt fraglich.

Wenn also die Jungen in die Stadt ziehen, stehen ihnen die Älteren am Land gegenüber. Und beide werden womöglich ganz andere Probleme beschäftigen: Leiden die einen etwa unter steigenden Wohnkosten, klagen die anderen über schlechtere Infrastruktur. Und zwischen ihnen ein politischer Graben.

Um das zu verhindern, braucht es eine ganzheitliche Lösung. Bund, Land und Gemeinden müssen zusammenarbeiten. Schöne Einfamilienhäuser am Land mit Aussicht reichen nicht. Da braucht es auch die Bahnverbindung, das Unternehmen für den Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Klingt anstrengend? Dann lieber gleich anfangen.