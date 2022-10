Leserbrief zu "'Klasse Job' soll Lehrer überzeugen", 26. 10., "Polaschek will schon wieder neue Lehrpläne", 24. 10.

Minister Polascheks Pläne, wie der Lehrberuf attraktiver gemacht werden soll, scheinen mir, zumindest was den Bereich der AHS betrifft, ziemlich praxisfern. Schon das neue Dienstrecht, das seit einigen Jahren für neu eintretende Lehrkräfte gilt, hat mit der erhöhten Lehrverpflichtung zu einer großen Arbeitsbelastung gerade in der Zeit des Berufseinstiegs geführt, wo die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zeitaufwendiger ist als mit der Routine späterer Berufsjahre. Auch die Abschaffung des Unterrichtspraktikums, das durch mehr Praxis während des Studiums nicht ersetzt werden kann, war ein Schritt in die falsche Richtung.

Nun soll in Zukunft auch noch ein wichtiger Teil des Studiums neben einer Vollzeitbeschäftigung absolviert werden, was weder der Qualität des Unterrichts noch der Lebensqualität der jungen Lehrkräfte förderlich sein kann.

Wenn Lehrerinnen und Lehrer schon am Beginn ihrer Laufbahn "verheizt" werden, ist zu befürchten, dass viele der Schule nach einigen Jahren den Rücken kehren. Wie soll das zu einer Attraktivierung des Lehrberufs führen?

Mag. Karin Pock, Graz

Weitere Leserbriefe zum Thema



Nur Kosmetik

Unterrichtsmnister Polaschek will das Bild vom Lehrerberuf verbessern. Er soll positiv dargestellt werden, damit junge Leute motiviert werden, die Ausbildung zu beginnen. Aber in keinem Wort wird das angesprochen, worum es in Wirklichkeit geht, nämlich, warum junge Leute den Beruf nicht mehr wählen und ältere ihn oft nicht mehr schaffen. Wenn Lehrer:innen aufgrund der Überbelastung ausbrennen oder kündigen, dann hilft es nicht, nach außen hin zu verkünden: "Hurra, es ist so schön, Lehrer:in zu sein!" Das ist Kosmetik, keine Problemlösung.

Und das Studium von vier Jahren Bachelor- und einem Jahr Masterstudium auf drei Jahre Bachelor plus zwei Jahre Masterstudium zu verändern? Die Gesamtzeit von fünf Jahren bleibt gleich, nur dass in der neuen Variante zwei Jahre statt ein Jahr die Doppelbelastung Studium plus Arbeit aufgebürdet werden. Gewünscht ist, dass die Berufseinsteiger Vollzeit arbeiten und daneben locker ein Masterstudium absolvieren. So bringt man schneller Lehrer:innen in das System – aber wahrscheinlich auch schneller wieder heraus.

Wolfgang Palle, Graz

Wenig Hoffnung

Die Ankündigung, die Volksschullehrer-Ausbildung wieder auf drei plus zwei Jahre zu verkürzen, gibt nun jenen recht, die schon bei der Einführung der verlängerten Ausbildung vor dem Mangel an Lehrer:innen gewarnt haben. Für die Reform kann der jetzige Minister natürlich nichts. Seine Forderung, dass Bachelor-Absolvent:innen neben einer vollen Anstellung eine Masterausbildung absolvieren sollen, zeigt, wie wenig Ahnung er vom Schulbetrieb hat. Gerade die ersten Jahre sind die anstrengendsten, weil den neuen Lehrer:innen schlichtweg die Routine fehlt und das Umsetzen der Theorie in die Praxis schwerer ist als wahrscheinlich erwartet. Man kann für die Schüler:innen nur hoffen, dass mehr Menschen den Lehrberuf wählen.

Mag. Wolfgang Ölzant, Edelschrott

Werte vermitteln

Wir leben in einer Gesellschaft, die einerseits einen bis dato nie da gewesenen hohen sozialen Standard gewährt, andererseits eine Dissozialität aufzeigt, die man in den letzten Jahrzehnten in westlichen Demokratien größtenteils als überwunden wähnte. Die Indizien zeigen sich in den täglichen Meldungen. Die Antwort auf die damit einhergehenden Missstände wie mangelndes oder fehlendes Verantwortungs-, Unrechts- und Schuldbewusstsein, zunehmende Verrohung, misslingende Integration und kultivierte Unverbindlichkeit ist eine durch Werte geprägte Bildung.

Es kann und wird in Zeiten moralischer und kultureller Bruchstellen kein Kontinuum unserer bis jetzt gültigen gesellschaftlichen Entwicklung zukünftig stattfinden, wenn wir uns nicht an einen der abendländischen Aufklärung verpflichteten Wertekodex halten, der bis dato ein bewährtes und sozial verträgliches Miteinander gewährleistet. Ein Bildungsansatz, der die Gesellschaft mit jenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausstattet, um im 21. Jahrhundert zu bestehen, muss dies zur Prämisse erheben. Dipl. Päd. Mag. Kurt Gallé, Graz