Wer wie der Autor dieser Zeilen in den Siebzigerjahren aufgewachsen ist, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, wie er zum 26. Oktober hin in der Volksschule unter Anleitung der Lehrerin rot-weiß-rote Flaggen basteln musste. „Tag der Fahne“ hieß der Nationalfeiertag damals. Einmal stand sogar ein Panzer des Bundesheeres am Platz vor der Schule, der für die Kinder klar erkennbar, von der Entschlossenheit der Republik künden sollte, ihre immerwährende Neutralität notfalls mit Waffen zu verteidigen.