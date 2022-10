Großbritannien versucht weiter, dem großen Sturm zu entkommen und seine zerschlissenen Segel neu zu setzen. Auf der Kapitänsbrücke steht seit gestern Rishi Sunak. Vor nicht allzu langer Zeit unterlag der einstige Schatzkanzler noch Bauchfleck-Premierministerin Liz Truss, die nur dafür in die Annalen eingehen wird, als Letzte von Elizabeth II. angelobt worden zu sein. Nun soll Sunak sein Land aufrichten, die Krise stemmen und nicht zuletzt die verwüstete eigene Partei kalmieren. Er wird ohne Schonfrist an allen drei Mammutaufgaben zu messen sein.



Mit dem noch von Truss installierten neuen Finanzminister Jeremy Hunt teilt Sunak den grundlegenden Ansatz, wonach Steuererleichterungen auf Kredit das Land nur weiter in den Abgrund treiben würden. Hier ist Sunak Realitätsnähe zuzutrauen. Das Königreich ist des-perat, Millionen von Bürgern stemmen sich nach Kräften gegen astronomische Lebenshaltungskosten. Christopher Chope, ein Unterstützer von Boris Johnson, warnt Sunak eindringlich: "Wir haben eine völlig zersplitterte Parlamentspartei, die unregierbar ist." Chope sah Neuwahlen als einzigen Weg, um Sunak tatsächlich zu legitimieren: Dazu kommt es nun nicht, was Brexitannia weitere Wochen in der für Menschen und Märkte unerträglichen Schwebe erspart hat. Das bedeutet aber auch: Der "Neue" muss einen für die Mehrheit der Tory-Mitglieder gangbaren Weg aus dem Dickicht finden. Querschläger aus den eigenen Reihen werden nicht ausbleiben.



Sunak wirkt allemal kompetent, ist hochgebildet, kann mit Finanzen jonglieren: Mit einem sagenhaften Vermögen von umgerechnet 750 Millionen Euro, das ihm und seiner Frau Akshata Murty zugerechnet wird, dürfte er dem einfachen Briten allerdings herzlich wenig Identifikationsfläche bieten. Erstmals sind die Bewohner der Downing Street Nummer 10 am Papier reicher als der Monarch im Buckingham Palace. Man muss zudem latenten Rassismus sehen – auch im Einwanderungsland, das Großbritannien seit der Kolonialzeit ist: Selbst manche konservative Parteimitglieder haben Vorbehalte gegen den Sohn indischstämmiger Einwanderer, nennen den Hindu ungeniert "unbritisch".



Was Großbritannien jetzt intensivtherapeutisch benötigt, um nicht zum chronisch Kranken in Europa werden, sind Stabilität, Lösungen mit Augenmaß – und positive Signale in Richtung EU. Truss und Johnson haben die Latte für Sunak tief gelegt – daran wird er sich aber nicht orientieren dürfen: Die roboterhafte, selbsterklärte Thatcher-Erbin Truss musste scheitern, Johnson ersparte dem Land durch seinen Rückzieher weitere Pein(lichkeit).



Sunak kam indes im zweiten Anlauf im Zentrum der Macht an. Bereits vor Monaten ließ er wissen: Er wolle eine "kompetente und ernsthafte Regierung" anführen, auf "Anstand und Integrität" setzen. Das klingt als Losung gut – für viele Briten steht allerdings die Frage im Mittelpunkt, wie sie finanziell und moralisch über diesen Winter kommen.