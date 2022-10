Kaum jemand hat die Strukturen, Abläufe und verdeckten Traditionen der Politik in Österreich so facettenreich kennengelernt wie Thomas Schmid. Der Tiroler stieg einst als Sprecher von Karl-Heinz Grasser in die Branche ein, er war Büroleiter von Wolfgang Schüssel (als Klubobmann), Mitarbeiter mehrerer Kabinette und oberster Beamter im Finanzressort.

Man muss also davon ausgehen, dass er weiß, wie die Zahnräder der Republik ineinander greifen – und wie man sie schmiert. Er hat früh die Marionettenfäden der Abhängigkeit gesehen, hat hautnah mitbekommen, was man darf, was möglich ist und wie man gewisse Probleme auf kurzem Weg hinter den Kulissen löst.