Leserbrief zum Thema des Tages "Schmid packt aus", 18. 10., und zum Essay "Eine Partei im Schwelbrand", 19. 10.

Es waren einmal zwei Freunde, die hatten einander so lieb. Beide waren karrierebesessen und erfolgsverwöhnt. Am Höhepunkt ihrer beruflichen Laufbahn überboten sie sich über die sogenannten sozialen Netzwerke in gegenseitigen Liebesbezeugungen. Man vermeinte, nicht einmal der Tod – schon gar nicht der politische – könne die beiden Freunde trennen.

Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Durch Widrigkeiten verloren beide ihren Job und verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. Nach einiger Zeit begann der eine mit der Vergangenheitsaufarbeitung und verfasste seine Memoiren. Der andere sah sein Rest-Heil in der Flucht nach vorne, erging sich im Outing in Selbsterkenntnis und strebte eine Kronzeugenregelung an. Schließlich fand man sich im Schlammbecken wieder.

Wie das Märchen weiterging? Wir wissen es noch nicht so genau, denn es spielt sich noch in der Gegenwart ab. Was wir dagegen wissen, ist die Erkenntnis, dass sogenannte Männerfreundschaften und politische Seilschaften nur solange halten, bis es um die Rettung der eigenen Haut geht. Eine moralische Bankrotterklärung.

Andreas Stemberger, St. Veit in Defereggen

Weitere Leserbriefe zum Thema

Donnergrollen

chmid will jetzt scheinbar schnell noch seine Haut retten. Längste Zeit wollte er aus dem Ausland nicht in den U-Ausschuss kommen. Jetzt kam er auf die Idee, Kronzeuge zu werden. Stundenlang sagte er aus, belastete viele "Mitglieder der Familie". Auch bei Milliardär und Kurz-Freund Benko soll es schon Hausdurchsuchungen gegeben haben. Der, der seinerzeit postete: "Ich liebe meinen Kanzler", packt jetzt dazu aus. Ich höre schon das Donnergrollen in der ÖVP-Politlandschaft.

Da kommt ein gewaschener Skandal auf uns zu und wenn die Gerichte und der Nationalrat richtig reagieren, dann ist diese Regierung schon bald Geschichte. Es ist jetzt Zeit, dass die Justiz durchgreift und niemanden, der sich schuldig gemacht hat, verschont! Ich glaube, jetzt muss Kurz sein Selbstporträt bald umschreiben. Ich schlage ihm folgenden Titel vor: "Reden wir von den anderen, nicht über mich!" Aber als weltweit "erfolgreicher Berater", braucht er ja keine guten Ratschläge.

Franz Schramböck, Linz

Lügengeschichten?

Kürzlich hat der ehemalige Bundeskanzler, Sebastian Kurz, in einem Interview in der Kleinen Zeitung jegliche Verantwortung für Ungesetzlichkeiten während seiner Amtszeit zurückgewiesen. Die neuesten Aussagen des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Schmid, zeichnen ein anderes Bild. Als Staatsbürger sei die Frage erlaubt: Wer lügt?

Klaus Prieschl, Kapfenberg

Gebrochenes Schweigen

Die Omertà, das Gesetz des Schweigens, wurde gebrochen! Um seinen Kopf zu retten, packt nun Thomas Schmid als Kronzeuge aus und liefert stichhaltige Beweise rund um das türkise Machtzentrum. Ein ganzes System aus Lug und Betrug wird womöglich zum Vorschein kommen. Viel Arbeit für die WKStA! Es sieht so aus, als ob kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Die türkise Erfolgsgeschichte könnte sich als größter Kriminalfall der Zweiten Republik entpuppen. Man wird sehen, ob sich alle Anschuldigungen in Luft auflösen oder gerichtsanhängig werden. Bis dahin gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

Als Bürger will man über alle Machenschaften aufgeklärt werden. Wir könnten nun endlich erfahren, wer Kurz wirklich ist und wie sein innerster Kreis im Geheimen funktionierte. Hat die größte Machtfülle im Staat verführt, ist ein ganzes politisches System machttrunken aus dem Ruder gelaufen? Gab es den Mastermind, der alles in die Wege geleitet hat, bei dem alle Fäden zusammengelaufen sind? Wurde die Demokratie, mit all ihren Gesetzen und Kontrollsystemen, systematisch ausgehebelt? Fragen über Fragen. Werden sich die schlimmsten Vermutungen bewahrheiten?

Egon Hofer, Maria Saal

Unschuldsvermutung

Wenn ans Tageslicht gekommene Chat-Verläufe massiv den Eindruck von Korruption, politischem Missbrauch und sich über Seilschaften Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit zu verschaffen entsteht, müssen personelle Konsequenzen gezogen werden. Dabei ist zwischen "strafrechtlicher" und "politischer" Verantwortung zu unterscheiden. Im Strafrecht gilt zurecht die Unschuldsvermutung, nicht jedoch für die politische Verantwortung. Ein Verfahren kann sich mit guten Anwälten Jahre hinziehen, solange kann die Politik für personelle Konsequenzen nicht zuwarten, ohne dass ein Schaden für Gesellschaft und Demokratie befürchtet werden muss.

Ich kann das Wort "Unschuldsvermutung" für die "politische Verantwortung" schon nicht mehr hören. Dabei hat in der Rechtsgüter-Abwägung das Wohl der Allgemeinheit vor dem des Einzelnen zu stehen. Wenn für Justizbehörden und die Öffentlichkeit der Eindruck von demokratiepolitisch schädlichem Verhalten entsteht, kann ein Wasserschaden im Gebäude Demokratie nicht wegen der Unschuldsvermutung Jahre warten, auch dann, wenn sich strafrechtlich die Unschuld tatsächlich herausstellen sollte.

Dr. Ewald Bauer, Graz

Reinemachen vonnöten

Ein arabisches Sprichwort meint: "Tausend Feinde außerhalb des Hauses sind besser als einer drinnen". Wie wahr! Ernst Sittinger setzt den "üblichen Verdächtigen" der Kurz-Gegner in seinem Essay Grenzen. Den Wahrheitsgehalt des Kronzeugen, so Sittinger, muss man nicht für bare Münze nehmen, schon gar nicht für die alleinige Wahrheit halten! Verzweifelt versucht einer, seine Haut zu retten. Merke: Das Volk liebt den Verrat und hasst den Verräter. Es wäre eine Schande, käme einer wie Schmid ungeschoren davon! Trotzdem: Ein Reinemachen in der ÖVP ist vonnöten.

Dank an Ernst Sittinger für einen unaufgeregten Essay!

Rudolf Prill, Köttmannsdorf

Keine Ausreden mehr

Nun dürfte es bald soweit sein, dass die ÖVP-Politiker keine Ausreden mehr finden. Ablenkungsmanöver wären, die anderen Parteien anzugreifen oder Corona, Flüchtlingswelle, Teuerungen, Inflation, Energieengpass und Arbeitslosigkeit heranzuziehen, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen.

"Wir sind nicht so", scheint er noch immer zu glauben, wird aber bald des Besseren belehrt werden. Analysiert kann man die jahrelangen Vorbereitungen schon erkennen, die schon vor Schüssel begonnen haben. Den Koalitionspartner SPÖ hat man nur benutzt, um sich die Posten schleichend zu sichern, da die SPÖ nur den Bundeskanzlerposten um jeden Preis wollte.

Bei den Freiheitlichen war es nicht mehr so einfach, aber Haider war gar nicht abgeneigt und Strache hat sich eben erwischen lassen. Jetzt kommt die große Bombe der ÖVP. Nicht nur geschwächt, sondern auch generell schwach in der Politik, müssen sie mit einer Misere nach der anderen zurechtkommen. Man kann den Tag, an dem wieder eine Regierung gewählt wird, nicht mehr erwarten.

Frank Christian, Aurolzmünster

Verlorene Werte

Nach den Aussagen von Thomas Schmid als wahrscheinlicher Kronzeuge: Liebe ÖVP-Politiker, ihr hängt am Tropf des Steuerzahlers, seid gut bezahlt und ich habe absolut kein Verständnis für euer "Super-Sauber-Bild". Beu unter anderem zehn Prozent Inflation haben wir "Kleinen Leute" wahrlich andere Sorgen, um die ihr euch bitte (!) zu kümmern habt!

Liebe Grün-Politiker, wie lange noch wollt ihr um jeden Preis am "Machttrog" picken bleiben? Ihr habt eure Werte, die Gründe, um die es ging, euch zu wählen, schon lange verraten!

Ivo-Ferdinand Kaier, Klagenfurt

Glaubwürdigkeit

Kurz streitet zu den Aussagen von Schmid bei der Staatsanwaltschaft alles ab und legt als Beweis einen Telefonmitschnitt vom Oktober 2021 vor, also kurz nachdem die Chatnachrichten öffentlich bekannt wurden. Dazu muss man wissen, dass der Erfinder der Message Control, also Kurz, immer die absolute Kontrolle ausübte und über jeden Schritt seiner Gefolgsleute nicht nur Bescheid wusste, sondern vorab kontrollierte, was an die Öffentlichkeit durfte.

Anzumerken ist, dass Schmid zu diesem Zeitpunkt noch alles unternahm, um Kurz zufriedenzustellen. Wie muss er sich da gegenüber Kurz im sogenannten Telefonat gefühlt haben? In der Zwischenzeit dürfte Schmid von Kurz fallen gelassen worden sein. Deshalb ist meines Erachtens die Aussage von Schmid glaubwürdiger als dieses Telefongespräch.

Wilhelm Galsterer, Fernitz

Angeschwärzt

Wer seinen (türkisen) Kanzler liebt, der schwärzt ihn an ...

Markus Karner, St. Stefan

Wer zuletzt lacht ...

... lacht am besten. Was war das für Hohngelächter über den damaligen Vizekanzler der FPÖ, Strache, als das Ibiza-Video als volle Breitseite gegen die FPÖ ausgestrahlt wurde? Sogar ein Spielfilm wurde aus dem Thema gemacht. Und jetzt sind Kurz, Blümel und Schmid weg.

Helwig Leibinger, Wien



Gordon Kelz, Landskron