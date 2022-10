Streng genommen sollten die neuen Enthüllungen in der Chataffäre samt neuen Korruptionsvorwürfen niemanden in der ÖVP überraschen. Denn es dürfte sich wohl kaum noch jemand der Illusion hingegeben haben, dass in dieser Daueraffäre schon alle Fakten im Tageslicht der Öffentlichkeit angekommen sind. Was jetzt bekannt wurde, ist nicht das erste Enthüllungspaket und auch sicher nicht das letzte.