Sie sind zu vorsichtig, zu behutsam, regen sich zu schnell auf: Allzu oft liest man heute von Helikoptereltern, die ihrem Nachwuchs überfürsorglich begegnen. Doch jetzt dreht sich der Spieß um. Sie reagieren nicht über, nein. Sie sind auch nicht überfürsorglich. Eltern mit Kleinkindern regen sich jetzt erstens zu Recht auf. Und zweitens bieten sie in einer Grazer Einrichtung sogar ihre Mitarbeit an. Sie würden bei der Betreuung im Kindergarten aushelfen (rechtlich ist das wieder eine andere Frage), wenn es nicht mehr anders geht. So weit ist die Misere gekommen.