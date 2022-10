Jetzt sollen sie aufgestellt werden, die Zelte, in denen Männer ohne Chance auf Asyl untergebracht werden. Wie schon in der Migrationskrise 2015/16 will man so trotz steigender Ankunftszahlen Obdachlosigkeit verhindern. Dass man trotz fallender Temperaturen auf Zelte setzt, ist der Not geschuldet.