Als ich in den späten Abendstunden gestern heimgeradelt bin, blieb mir unter dem Eindruck des Endergebnisses zur Hofburgwahl und der damit verbundenen Umreihungen, die allesamt zum Vorteil von Dominik Wlazny gereichten, gestern keine andere Wahl, als mir einmal am Smartphone Songs von Marco Pogo anzuhören. Das war kein leichtes Unterfangen, denn wer sich auf die Suche begibt, stößt zunächst einmal auf Podcasts mit und über den Parteigründer, Arzt, Musiker und Präsidentschaftskandidaten Wlazny alias Pogo. Beim - ganz legalen - Queren des Grabens in der Wiener Innenstadt dann das Unverständnis, werden dort bereits die ersten Kabel für die Weihnachtsbeleuchtung über die Straße gespannt. „Wir fangen immer am 10. Oktober an, seit zehn Jahren ist das so“, flüstert mir jemand, der sich da auskennt, zu. Nichts von Putin, den gedrosselten Pipelines und der Energieknappheit gehört?



Ein hochrangiger Touristiker meinte kürzlich sinngemäß, wenn schon die Österreicher den kommenden Winter zu Hause im dicken Pullover und bei spärlichem Licht durchtauchen müssen, sei es politisch fahrlässig, den Menschen auch noch den Glitzer und den Glitter der Adventszeit zu nehmen. In Abwandlung der legendären Weihnachtsansprache von Leopold Figl: „Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben, ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, keine Kohle zum Heizen. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten: Verharrt im Dunkeln und in der Kälte, und glaubt an diese Bundesregierung!“



Zurück zu Wlazny alias Pogo, der in Wien am Wahlsonntag FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz auf Platz zwei verwiesen und bundesweit im Rennen um Platz drei noch Krone-Kolumnist Tassilo Wallentin überflügelt hat: Dass Quereinsteiger das politische Feld bei Wahlen aufmischen, ist ein altes Phänomen. Erinnert sei an Frank Stronach, dessen Stern so schnell verglüht ist, wie er am politischen Firmament aufgetaucht ist. Oder an Komiker wie Beppe Grillo in Italien, auch Wolodymyr Selenskyi, den die Austria Presse Agentur bei seinem erstmaligen Auftauchen im Frühjahr 2019 als „unbeschriebenes Blatt“ und „Marionette der Oligarchen“ bezeichnet und in eine Reihe mit Roland Düringer gestellt hatte.



Ob Wlazny den langen Atem aufbringt, um in der Politik Fuß zu fassen, bleibt abzuwarten. Meine Kollegin Christina Traar, die sich dem Phänomen Wlazny/Pogo in der heutigen Ausgabe gewidmet und ihn auch interviewt hat, hat so ihre Zweifel und schließt nicht aus, dass er der Politik den Rücken kehrt und sich wieder der Musik widmet. In der SPÖ, auch bei den Grünen verfolgt man dessen Polit-Karriere mit Argusaugen. Eine smarte, unverbrauchte Polit-Konkurrenz, die die Jugend und den linken Rand anspricht, braucht man schon überhaupt nicht. Jedenfalls ist Wlazny Nutznießer der tiefen Vertrauenskrise in die Politik, die, sagen wir es wohlwollend, viel verspricht, an der Umsetzung mitunter kläglich scheitert - nicht aus Unvermögen, sondern ob des eingeschränkten Handlungsspielraums.