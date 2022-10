Da könnte man fast stolz werden. Am heutigen Kärntner Landesfeiertag blickt Österreich wieder einmal gen Süden – primär, um sich zu wundern. Warum sind die da unten irgendwie anders? „Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen“, könnte man trocken antworten. Dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen nur in Kärnten keine absolute Mehrheit erreichte, kam nicht überraschend. Auch wenn mit Peter Kaiser (SPÖ) ein beliebter Linkspolitiker an der Landesspitze steht, ist Kärnten nach wie vor ein fruchtbarer Boden für Politiker rechts der Mitte – und für populistische Botschaften.