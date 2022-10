Bevor sich die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag in Prag mit den zentralen Themen Energie, Preiserhöhungen und den Antworten auf Putins Eskalationswahn beschäftigen, gibt es dort heute eine Premiere. Die EU-Länder treffen sich mit ihren „nahestehenden Verwandten“. Von Island bis Norwegen, von der Schweiz bis in die Türkei, von den Westbalkanländern bis zu jenen der östlichen Partnerschaft inklusive Ukraine sind alle dabei, die nicht zur EU gehören, der Union aber auf die eine oder andere Art verbunden sind; oder hinein wollen.