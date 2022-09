Seit Mitternacht kontrolliert die Exekutive an elf Grenzübergängen zur Slowakei, vor allem „weiße Kastenwagen“ sollen dabei angehalten und geprüft werden. Das verkündete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Tag zuvor. Die Maßnahme begründete er mit beginnenden Kontrollen Tschechiens an der Grenze zur Slowakei, man wolle auf mögliche Ausweichrouten von Schleppern schon im Vorfeld reagieren.