Der Schock, der, glaubt man den meisten europäischen Tageszeitungen, in diesen Tagen durch Europa geht, weil in Italien die Chefin der postfaschistischen Fratelli, Giorgia Meloni, bald in Rom die Regierung übernimmt, erinnert mich unweigerlich an den Februar 2000, als in Österreich die FPÖ in die Regierung einzog. Ich war damals Korrespondent in Brüssel, ich habe das aus nächster Nähe miterlebt.