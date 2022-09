Jetzt, wo endlich wirklich alles über Männer gesagt worden ist, fühle ich die Zeit gekommen, endlich auch meinen Senf dazuzugeben. Ich finde, wir reden zu wenig über sie (im Hintergrund: aufjaulender Freundinnenkreis, Stimmengewirr: „Ja, spinnst du?“ –„Geht’s noch?“ – „Hat die Welt in den letzten 2000 Jahre jemals wirklich ernsthaft über was anderes geredet?“ – „Heast, schau einmal die Fernsehnachrichten oder in deine eigene Zeitung, da ist doch eh immer alles voller Männer!“).