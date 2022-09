"In welcher Welt leben Sie?“ Eine Frage, die der Sozialminister gerade im Nationalrat jenen stellte, die erklärten, dass die Entlastungen gegen die Teuerung nichts bringen. Frivoler gehe es nicht mehr, meinte er. Immerhin würde eine Frau mit zwei Kindern über 2000 Euro an Unterstützungen erhalten. Und immerhin hätte in 50 Jahren kein roter Sozialminister geschafft, dass die Familienbeihilfe automatisch wertangepasst werde.

Mit seiner entrüsteten Feststellung irrte er. Es geht frivoler. Eine Abgeordnete meinte, „Menschen würden sich aus Not das Leben nehmen, weil die Regierung nicht reagiere“. Ob da eine Grenze überschritten wurde? Da wurden alle Grenzen gesprengt. Da wird die Tragödie eines älteren Ehepaares in Graz, das offensichtlich wegen eines verlorenen Heimplatzes verzweifelte, als politisches Spielkapital eingesetzt. Als ob die Teuerungen etwas mit diesem Suizid zu tun hätten. Geht es frivoler? Schwer vorstellbar.

Bleibt die Frage, wer die Welt wie sieht. Nach dem gestern präsentierten Sorgenranking empfinden wir ja nun nicht mehr die Klimakrise als größte Sorge. Zwar erklären noch 81 Prozent, „dass wir unseren Planeten zerstören“, gleichzeitig zeigt aber nur knapp die Hälfte eine „moderate Bereitschaft“, sich künftig einzuschränken.

Unangefochten bei neun von zehn Befragten stehen nun auf Platz 1 und 2 die Sorgen um Teuerung und um wachsende Armut. Was in diesem Ranking an vorderster Stelle fehlt und immer schon fehlte? Die Sorge um die Pflege und Betreuung älterer Menschen. Die Sorge, dass Dramen wie jene in Graz aufgrund der Pflegemisere nur die Spitze eines Eisberges sein könnten. Aber wer über Sorgen gefragt wird, denkt wohl wie Abgeordnete mit der Käsesemmel in der rechten und der Kaffeetasse in der linken Hand nicht ans Lebensende.