Eine Frage zu Beginn: Welche Hautfarbe haben Meerjungfrauen? Ja genau, die Fabelwesen, halb Fisch, halb Mensch. Klingt lächerlich? Ist es auch. Doch um diese Frage entspinnt sich gerade ein weltweite Diskussion, die immer absurdere Ausmaße annimmt. Und das kam so: Die Walt Disney Studios verfilmen die Geschichte von Arielle, der kleinen Meerjungfrau, neu. 1989 wurde der Zeichentrickfilm mit der rothaarigen Nixe zum Welthit, nun plant der Konzern eine Realverfilmung. Der erste Trailer wurde auf Youtube veröffentlicht – und schlug ein wie eine Bombe. Es hagelte „Dislikes“, also negative Bewertungen, die Kommentarspalte wurde mit Hass überflutet. Mittlerweile ist gar eine Boykottbewegung gegen den Film entstanden. Hashtag: notmyarielle (nichtmeinearielle). Ein Film, in dem Krabben singen, Fische sprechen und Meerjungfrauen existieren – nur in der „falschen“ Farbe. In die Hauptrolle schlüpft nämlich die Afroamerikanerin Halle Bailey, die keine Ähnlichkeit mit der weißhäutigen Arielle aus dem Zeichentrickfilm hat.