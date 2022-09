Ziemlich eigenartig, was gerade abläuft. Da erklärte gestern Arbeitsminister Kocher, die Arbeitsmarktlage sei „fast etwas überraschend weiter sehr gut“ und da verzweifeln gleichzeitig immer mehr, weil Kindergartenpädagogen, Facharbeiterinnen, Friseure, Pfleger, Lehrer, Köchinnen fehlen oder nur Teilzeit arbeiten wollen oder können. Und die Gegenstrategie? Appelle, dass Frauen nicht wegen der Kinder in die Teilzeitfalle und damit in die Altersarmut tappen sollen. Also Appelle, die versanden, weil Kleinkinder Zeit brauchen und der Tag auch für Eltern nur 24 Stunden hat. Und es sind Appelle gegen den Zeitgeist, wenn uns gleichzeitig Soziologen fast schon wöchentlich erklären, dass die Generation Z, die Generation der unter 25-Jährigen, nicht einmal mehr ansatzweise plane, sich in 40-Stunden-Zeitkorsette pressen zu lassen. Weil sie es nicht mehr als vernünftige Entscheidung sehe, „das Leben aufzuschieben“.