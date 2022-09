Viktor Orbán ist klug und ein geschickter Schachspieler in der internationalen Politik. Beim Ausreizen von Möglichkeiten und Unmöglichkeiten erinnert er manchmal an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan – einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen stehen, ein ständiges Vor und Zurück, immer den eigenen Vorteil in Bedacht und keinerlei Scheu, ins Stahlgewitter internationaler Kritik zu geraten. Im Gegenteil: Rauer Gegenwind bringt Pluspunkte in der Innenpolitik.