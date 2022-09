Gerald Grosz gestern Nacht in der ZiB 2, dort säße er sonst nicht. Aber er ist Hofburg-Kandidat, sechstausend Stimmen als Lizenz für erhöhte Kurzzeitprominenz. Die Medien sind in einem Dilemma. Reicht das, um die Bühne zu öffnen? Öffnet man sie nur für die stichwahlrelevanten Kandidaten? Wo die Linie ziehen, und wo und wie man sie auch zieht, der Grat ist schmal und abschüssig in Zeiten rabiater Misstrauenskultur, die längst von der Sphäre der Politik auf die der Medien übergegriffen hat. Das wissen auch Leute wie Grosz, der noch einmal alles auspackt, was er unter Jörg Haider gelernt hat, die Mimikry geht bis in die kleinste Gestik und Handbewegung, man könnte Archivbilder danebenstellen.



Auch das Brandmarken der Medien als feindseliges Gegenüber war immer schon wichtige Requisite im Bühnentanz der Populisten. Wenn die große Bruchlinie in der Gesellschaft zwischen Unten und Oben verläuft, dann sind in der Agitationswelt der Empörungsdarsteller die etablierten Medien ein Teil des Oben, der ORF zuoberst. Das weiß man und weiß auch: Man wird selbst zum Thema, das Gespräch als Rodeo. Bei Grosz dauert es gestern nur wenige Sekunden, bis die erste Attacke gegen den ORF geritten wird. Er wirft Martin Thür vor, dass man für den Beitrag vorsätzlich einen Widersacher befragt habe, das ist aber jemand, mit dem Grosz aus Hetz regelmäßig im Studio eines Boulevardmediums die Klinge kreuzt, ein Bühnenkollege gewissermaßen. Thür weist nach einer kurzen Irritation darauf hin.