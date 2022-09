Am Tag danach lichten sich die Nebel, in denen die zahlreichen Vorschläge, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer großen Rede am Mittwoch machte, nur diffus zu erkennen waren. Das große Problem bei Eingriffen in den Energiemarkt – wenn man an einer Seite anzieht, kann man nie genau sagen, was auf der anderen Seite passiert – zeigt sich nämlich auch anderswo.